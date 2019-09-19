موعد إنتهاء إعارة بكري المدينة

الخليج 365 : اعلن نادي المريخ اعارة بكري المدينة إلى القوة الجوية العراقي لعام اتفق الناديين السوداني والعراقي نهاية عقد اللاعب في الحادي والثلاثين من يوليو المقبل من عام. 2020 وبالتالي يستطيع اللاعب المشاركة مع المريخ في ابطال إفريقيا نسختها الجديدة

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