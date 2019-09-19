إستمع لها الآن.. أجدد أغاني سعد لمجرد

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد مساء الأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع ”اليوتوب“، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم ”يخليك للي“.

وحققت الأغنية -التي جاءت بكلمات باللهجة المغربية- آلاف المشاهدات بعد ساعة على إطلاقها.

وكعادته، اختار الفنان المغربي في عمله الجديد، إيقاعاً شبابياً يتناغم مع موضوع الأغنية.

وطرح نجم البوب المغربي أغنيته الجديدة بعد نجاح ”الدويتو“ المصور لأغنيته ”إنساي“، والتي تعاون فيها مع النجم المصري محمد رمضان، وتخطى الكليب 144 مليون مشاهدة على ”اليوتيوب“.

ووجهت السلطات الفرنسية إلى سعد لمجرد، البالغ من العمر 33 عامًا، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في باريس تهمة ”الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة“، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.

وسعد لمجرد متهم أيضًا في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010. ورغم كل هذه المتابعات مازالت أعمال سعد لمجرد تحقق نسبة مشاهدة عالية.

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وسعد لمجرد، مغني وراقص وممثل وكاتب كلمات وملحن ومنتج موسيقي البوب المغربي. ترعرع وسط عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي. اشتهر بعد أن حطمت أغانيه العربية باللهجة الدارجة المغربية أرقاما قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب.

بدأ مسيرته الفنية عام 2007 بعد فوزه بالمرتبة الثانية في برنامج سوبر ستار، ليغيب سنتين عن الساحة الفنية، ويعود بعدها بعدد من الأغاني المنفردة التي حققت نجاحا باهراً كان أولها فيديو كليب أغنية "واعديني" عام 2009، ثم أغنية "سالينا" سنة 2012 من أول ألبوم منفرد له حمل اسم (ولا عليك) صدر سنة 2013 بنكهة عربية وكلمات مغربية ممزوجة بإيقاعات عالمية مختلفة ما بين الخليجي وموسيقى البوب المغربية والإلكترونية. تلاها فيديو كليب أغنية مال حبيبي مالو من نفس الألبوم والتي حققت أعلى المشاهدات على يوتيوب.

وجاءت انطلاقته الحقيقية بعد إصداره أغنية "إنتي" التي تصدرت المرتبة الأولى لأشهر طويلة في كل أنحاء الدول العربية، بأكثر من 12 مليون مشاهدة في فترة لم تتجاوز الثمانية أسابيع. لكن طريق الشهرة ستعبد له في عام 2015 بفيديو كليب “لمعلم”، الذي أصبح لقبه فيما بعد وسيطر به على الأسواق بنسبة مشاهدة فاقت 30 مليون مشاهدة في 30 يوما فقط ليكون الفنان العربي الأول الذي يسجّل هذا الرقم الخيالي بفترة قياسية في سابقة من نوعها في العالم العربي. بالإضافة إلى أنها أصبحت أكبر أغنية عربية مشاهدة على اليوتيوب بما يقارب 742 مليون مشاهدة، متفوقا بذلك على أغنية بشرة خير للفنان حسين الجسمي. وهو ما أدخله موسوعة غينيس للأرقام القياسية. بالإضافة لتتويجه بعدة جوائز محلية وعربية وعالمية.

لتتوالى نجاحاته في العديد من الأغاني المنفردة والتي اكتسبت شهرةً واسعة مثل "أنا ماشي ساهل"، "غلطانة"، و"ليت غو" هذه الأخيرة التي حطمت كل أرقام المشاهدات بنصف مليون مشاهدة خلال ساعة واحدة من طرحها وأكثر من 24 مليون مشاهدة في أسبوعها الأول فقط.

نجح لمجرد في سنوات قصيرة من التفوق للترشح وحصد العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية بالإضافة لعدة ألقاب أخرى أبرزها جوائز الموسيقى المغربية وDearGuest Award وجوائز الموسيقى العربية والموريكس دور. كما وُشِّح في 21 أغسطس 2015 بمناسبة الذكرى ال52 لميلاد ملك المغرب محمد السادس في قصر مارشان بطنجة، وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس خلال ٱحتفالات عيد الشباب فيما وشح والده في نفس المناسبة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط.

عام 2017 كان لمجرد أول مغربي وعربي يصل لمليار مشاهدة على قناته في يوتيوب، وذلك عن أبرز أعماله ("لمعلم"، "غلطانة"، "أنا ماشي ساهل"، "إنتي"، "مال حبيبي مالو" ، "ليت غو") ورغم ذلك ولدت جوانب من حياة سعد المجرد الشخصية المتضمنة لإتهامات بالتحرش الجنسي والإغتصاب وتعاطي المخدرات والكحول العديد من الشائعات والجدل.