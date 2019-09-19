توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة

وصرح هيدلستون فى مقابلة بـ برنامج "The Late Show" بأنه فى السنوات الماضية منذ طرح آخر أفلام سلسلة مارفل المفضلة لدى الكثيرين Avengers: Infinity War وAvengers: Endgame، كان السؤالان اللذان طرحا لدى الكثير من المتابعين هما: هل لوكى ميت حقًا؟، وماذا يفعل Loki مع مكعب الطاقة، وكيف سيستخدمه لخدمة ما يريد، ولذلك هذا المسلسل الجيد سيجيب على كل من هذه الأسئلة."
وحاول المذيع ستيفن كولبيرت أن يخدع هيدلستون ليأخذ منه بعض التصريحات الأخرى حول المسلسل الجديد، ولكن هيدلستون رفض تأكيد أو نفى أى من الشائعات حول العمل، بسبب اتفاقه مع شبكة ديزنى على عدم الإفصاح عن معلومات للمسلسل الجديد.
وكان قد كشف هيدلستون حول مسلسل Loki عن أنه سيواجه خصومًا أكثر شدة، لم يسبق له مثيل من قبل، وفى السلسلة الجديدة، سيتعين على البطل أن يستخدم "ذكائه، وخيانته، وسوء حظه، وسحره ليواجههم.
سيتم عرض مسلسل Loki لأول مرة كجزء من المرحلة الرابعة لـ مارفل على شبكة +Disney فى ربيع 2021، ولم تحدد الشبكة موعد محدد بعد، حسبما نشر موقع "mashable".
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