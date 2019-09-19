السودان واليابان يبحثان التعاون فى مجال الرى

وناقش الاجتماع استدامة الدعم اليابانى للسودان، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
واتفق الجانبان على عقد لقاء موسع قريبا، بين الخبراء اليابانيين فى مجالات المياه والرى، مع نظرائهم السودانيين لبحث سبل التعاون فى المستقبل.
وتستخدم عدة أنظمة للري تختلف باختلاف المحاصيل المزروعة ومناطق الزراعة في السودان فتوجد الزراعة المطرية
كما توجد أنظمة الري الدائم من مصادر المياه كالأنهار و المياه الجوفية والتي تستخدم لزراعة محاصيل الخضر. نهر النيل السودان من أنواع الري المستخدمة لمحاصيل الخضر الري بالرش والري السطحي والري بالتنقيط.
الري المطري
يمثل هذا النوع من الري أساس الزراعة في السودان حيث تبلغ المساحة المزروعة بالأمطار حوالى أكثر من 80% من المساحة الكلية المزروعة تتحكم الامطار في المساحات المزروعة كل عام كما تحدد نوع المحاصيل. يقسم الري المطري قطاع مطري إلى وقطاع مطري تقليدي.
الري المطري التقليدي
يعتبر من أقدم الطرق المستخدمة في الري في السودان و أحيانا تهدر كمية مياه تصل إلى أكثر من 70% و لكنها سهلة الاستخدام حيث تعتمد على طبيعة الأرض و يعرف بالري السطحي .
الري الصناعى
يعتمد الري الدائم في السودان على مياه النيل مثال على ذلك مشروع الجزيرة الذى تم تصميم نظام الري فيه على الرّي الصناعي عن طريق الطلمبات
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