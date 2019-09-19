وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيعلن رسميًا عن هذه الملاعب الأسبوع المقبل والتي تأتي لأول مرة كإعلان عن مكان نهائي البطولة لثلاث نسخ مقبلة بدلًا من الإعلان سنويًا.
ويسع استاد ”كريستوفيسكي“ الخاص بنادي زينيت إلى نحو 68 ألف متفرج فيما يتسع أليانز آرينا إلى 75 ألف متفرج.
وسيحتفل ويمبلي بمرور مئة عام على إنشائه وسيستضيف نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الثامنة في تاريخه حيث حضر آخر مباراة نهائية استضافها نحو 90 ألف متفرج عندما فاز بايرن ميونخ على منافسه المحلي بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في 2013.
وسيعلن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي عن المسابقة القارية الثالثة الجديدة الأسبوع المقبل وستحمل اسم الدوري الأوروبي 2 وتتكون من 32 فريقًا على غرار دوري الأبطال والدوري الأوروبي وستنطلق في 2021.
وستجري المباراة النهائية للنسخة الحالية يوم السبت 30 مايو/آيار 2020 في استاد اتاتورك في مدينة اسطنبول التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.