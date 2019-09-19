تعرف على ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا حتى 2023

أشارت تقارير صحفية إلى أن استاد ويمبلي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ونهائي النسخة المقبلة 2021 سيقام في استاد فريق زينيت سان بطرسبرغ في روسيا ونهائي 2022 في اليانز آرينا الخاص ببايرن ميونخ.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيعلن رسميًا عن هذه الملاعب الأسبوع المقبل والتي تأتي لأول مرة كإعلان عن مكان نهائي البطولة لثلاث نسخ مقبلة بدلًا من الإعلان سنويًا.

ويسع استاد ”كريستوفيسكي“ الخاص بنادي زينيت إلى نحو 68 ألف متفرج فيما يتسع أليانز آرينا إلى 75 ألف متفرج.

وسيحتفل ويمبلي بمرور مئة عام على إنشائه وسيستضيف نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الثامنة في تاريخه حيث حضر آخر مباراة نهائية استضافها نحو 90 ألف متفرج عندما فاز بايرن ميونخ على منافسه المحلي بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في 2013.

وسيعلن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي عن المسابقة القارية الثالثة الجديدة الأسبوع المقبل وستحمل اسم الدوري الأوروبي 2 وتتكون من 32 فريقًا على غرار دوري الأبطال والدوري الأوروبي وستنطلق في 2021.

وستجري المباراة النهائية للنسخة الحالية يوم السبت 30 مايو/آيار 2020 في استاد اتاتورك في مدينة اسطنبول التركية.