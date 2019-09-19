غوتيريش: الأطراف السورية اتفقت على تشكيل اللجنة الدستورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن الأطراف السورية توصلت إلى ”اتفاق“ على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، وهي خطوة تعتبرها المنظمة الأممية مدخلًا أساسيًا للعملية السياسية الرامية لحل النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: ”يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، والمبعوث الأممي غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف فيما يتعلق بالاختصاصات ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريبًا“.

وأضاف: ”آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي“.

وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يجب أن تتألف من 150 عضوًا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثّلين للمجتمع المدني.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أن دبلوماسيين أفادوا بأن الخلاف بين الطرفين تقلص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة.

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وفي حين تطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، يرفض النظام ذلك مقترحًا مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه.

ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإن الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضًا حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. ويخشى دبلوماسيون أن يستغرق وضعها موضع التنفيذ شهورًا عدة أخرى.

ويأمل مبعوث الأمم المتحدة الذي تولى مهامه في كانون الثاني/ يناير 2019، أن يتمكن من إحياء عملية السلام المتعثرة بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب في البلاد.