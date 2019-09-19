موسكو تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نعرب عن امتناننا للأجهزة الأمنية الأمريكية والسفارة الأمريكية في موسكو لمساهمتهما في إحقاق العدالة التاريخية".
وأشارت في البيان إلى أن العمل المشترك بشأن الكشف واستعادة الوثائق القيمة، يكشف "الإمكانات الإيجابية الكبيرة للنهج البناء في التفاعل الثنائي".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة سلمت الجانب الروسي وثائق قيمة أصدرها نيكولاي الثاني (آخر قياصرة روسيا) في الفترة ما بين 1905 و1914، بعد العثور عليها من وزارة الأمن الداخلية الأمريكية.
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