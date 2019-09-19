المباريات كاملة.. تعرف على نتائج الأربعاء في دوري أبطال أوربا

شهدت الملاعب الأوروبية، الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد ، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس. وأسفرت مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة الافتتاحية لـ "التشامبيونز ليغ" عن النتائج التالية: المجموعة الأولى - كلوب بروج البلجيكي - غلطة سراي التركي (0-0) - باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني (3-0) المجموعة الثانية - أوليمبياكوس اليوناني - توتنهام الإنجليزي (2-2) - بايرن ميونخ الألماني - النجم الأحمر الصربي (3-0) المجموعة الثالثة - دينامو زغرب الكرواتي - أتلانتا الإيطالي (4-0) - شاختيور دونيتسك الأوكراني - مانشستر سيتي الإنجليزي (0-3) Advertisements المجموعة الرابعة - باير ليفركوزن الألماني - لوكوموتيف موسكو الروسي (1-2) - أتلتيكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي (2-2). وينافس النجم الأرجنتيني انخيل دى ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان، نظيره الالمانى تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني، على لقب أفضل لاعب فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا. وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن ترشيحاته لجائزة لاعب الأسبوع، عن مباريات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا. وكانت الجولة الافتتاحية (16 مباراة) من دور المجموعات لدورى الأبطال قد أقيمت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء. وتواجد فى الترشيحات 4 لاعبين، يتصدرهم النجم الأرجنتينى أنخيل دى ماريا لاعب باريس سان جيرمان والذى سجل هدفين فى مرمى ريال مدريد الإسبانى باللقاء الذى انتهى بفوز سان جيرمان 3-0. وينافس دى ماريا، الحارس الألمانى مارك تير شتيجن حارس برشلونة والذى تصدى لركلة جزاء والعديد من الفرص الخطيرة فى اللقاء أمام بوروسيا دورتموند الألماني. وضمت الترشيحات الثنائي النرويجى الشاب ايرلينج هالاند (19 عاما) مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى والذى سجل (هاتريك) فى مرمى جينك البلجيكى، وميسلاف أورسيتش مهاجم دينامو زغرب الذى سجل هاتريك هو الآخر فى مرمى أتلانتا الإيطالى.



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