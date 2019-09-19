والي كسلا: تقليص حصة الدقيق إلى 50%

أكد والي كسلا المكلف اللواء الركن محمود بابكر محمد همد، استقرار الأوضاع الأمنية بولايته، فضلاً عن تعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات الاجتماعية ورتق النسيج الاجتماعي.

وقطع الوالي خلال لقاء صحفي بأمانة الحكومة بحاضرة الولاية، اهتمامة بمشروعات التنمية والخدمات، بجانب معاش الناس، وأكد أن العمل في مشروعات التنمية مستمر، بالإضافة إلى الخدمات الضرورية المختلفة.

وأقر الوالي بوجود شح في البنزين مع توفر في الجازولين، مطالباً بضرورة منح حصة الولاية من الوقود كاملة من المركز، كاشفاً عن تقلص حصة الدقيق من (4) آلاف جوال يومياً إلى (2200)، الأمر الذي تسبب في وجود نقص بالخبز.

وأكد الوالي أن الأجهزة الأمنية تعمل في تناقم تام للحد من عمليات التهريب التي تأتي عبر الولاية من ولايات أخرى وليس من كسلا كما يزعم البعض، لافتاً إلى أن القوات الأمنية منتشرة في كل الشريط الحدودي أيضا لمكافحة المخدرات والظواهر السالبة الأخرى التي تشكل هاجساً للمواطنين، ونوَّه الوالي إلى أنهم يتمتعون بعلاقات طيبة وجيدة مع دول الجوار خاصة إريتريا وإثيوبيا، وقطع همد بأنهم متحسبون لأوضاع نهر القاش حال حدوث أي فيضانات.