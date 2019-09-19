عندك تليفزيون ذكي.. تعرف على تلك المزايا

نقلاً عن موقع phonearena الهندى، تهدف هذه المزايا الجديدة إلى مساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من تلفزيونهم الذكى مع بيانات محدودة للهاتف، وعلى رأسها ميزة "توفير البيانات" Data Saver، والتى يجب أن تقلل من استخدام البيانات، مما يزيد من وقت المشاهدة بما يصل إلى 3 أضعاف، علاوة على تنبيهات البيانات التى ستتيح للمستخدمين على مراقبة استخدامهم أثناء مشاهدة التلفزيون.
أما ميزة Hotspot Guide فستمكن المستخدمون من إعداد تليفزيونهم من خلال نقطة اتصال الهاتف Hotspot، بينما يسمح للمستخدمين بعرض الوسائط التى تم تنزيلها من هواتفهم على تلفزيونهم دون استخدام البيانات.
وفقًا لجوجل سيتم نشر جميع التحسينات التى تم الإعلان عنها هذا الأسبوع على أجهزة Android TV على مدار الأسابيع القادمة.
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