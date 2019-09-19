خلال أيام.. نجوى كرم تطرح أغنية جديدة

بعد نجاح أغنية "بعشق تفاصيلك" سجلت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "مين اللي قالك"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.

وقال مؤلف الأغنية اللبنانى أحمد ماضي إن الأغنية تقدمها باللهجة اللبنانية، وتتضمن كلمات حماسية يغلب عليها طابع التحدي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور وقت طرحه.

وأحيت نجوى كرم، حفلاً غنائيًا مؤخرًا ضمن مهرجانات الفحيص، في الأردن، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين قبرص، ودبي، والسعودية، ولبنان، والأردن، ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها نجوي كرم " شوه الحلا" و"عطشانة" و"تعا خبيك" و"خليني شوفك" و"مافي نوم"، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا" وغيرهم .

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف.

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وأغنية "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.