نداء هام من الصحة الفلسطينية: "إنقذونا أبناءنا"

ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسئوليته الإنسانية والأخلاقية والقانونية في حماية أبناء الشعب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية خاصة المرضى منهم، مضيفة أن الصمت تجاه جرائم إسرائيل بحقهم ومنعهم من العلاج هو ما شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في إجرامها وقتلها البطيء للأسرى.

وأضافت الوزيرة - خلال اختتام ورشة عمل متخصصة حول الإضراب عن الطعام بالتعاون ما بين وزارة الصحة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والخدمات الطبية العسكرية- أن الأسرى والذين يقدر عددهم بحوالي 5500 أسير وأسيرة يعانون الويلات والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون بغطاء سياسي كامل من الحكومة الإسرائيلية، بينهم حوالي 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و25 يعانون من أمراض السرطان.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعتقل حوالي 220 طفلا و38 سيدة، وتمارس عليهم أقصى الضغوط النفسية والجسدية، خارقة بذلك كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وفي وقتا سابق، انضم عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بسبب الإجراءات الإسرائيلية بحقهم داخل السجون، وتتنصل إدارة مصلحة السجون من الالتزام بالاتفاقيات الأخيرة مع قيادة الأسرى داخل المعتقلات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني:“ إن دفعات جديدة من الأسرى ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، ليصل عدد الأسرى المضربين حتى مساء اليوم إلى 140 أسيرًا، وبينهم أسرى من معتقلَي ”عوفر“ و“مجدو“.

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وأوضح نادي الأسير، أن المواجهة تحتدم في ظل استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى أهمها: الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف نادي الأسير “ أن إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أن 25 أسيرًا يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب“ .

وتنكرت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من مجموعة من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الأسرى الفلسطينيين، ما حدا بهم إلى تجديد إضرابهم المفتوح عن الطعام، ملوحين باتخاذ خطوات أكثر صرامة حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه.