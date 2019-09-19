مترجم (غارزيتو) يكشف آخر تطورات قضيته مع المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أزاح قطب المريخ المعروف أبو سفيان ،النقاب عن آخر تطورات قضية المدرب الفرنسي غارزيتو مع المريخ وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هدد المريخ بعقوبات قاسية حال عدم سداد مستحقات مدربه الأسبق غارزيتو ونجله أنطوني .

وأشار ابو سفيان في تصريح له أنهم أمنوا موقف المريخ تماماً في القضية وقاموا بمخاطبة الفرنسي غارزيتو ونجله أنطوني كل على حده بتاريخ العاشر من الشهر الجاري وتم خلال المكاتبات التـأكيد على الألتزام بالايفاء بمستحقاتهم والشروع الفوري في دفعها وبحسب التفاصيل فان مساعد رئيس المريخ السابق التركي أوكتاي ورد في حساب أنطوني ،المقابل المالي الخاص به وهو 80 الف دولار .

وقال ابو سفيان ،الذي عمل مترجماً لغارزيتو في بداية مسيرته بالمريخ إن اوكتاي قام بتحويل الدفعة الأولى من مستحقات غارزيتو حسب الاتفاق المبرم معه .

و بحسب صحيفة آخر لحظة كشف ابو سفيان عن اتفاق ابرم مع غارزيتو وتراضت عليه كل الأطراف يقضي بسداد مستحقات المدرب الفرنسي على دفعتين حيث تم الشروع في تحويل مبلغ 160 الف دولار وبذلك يغلق الملف بلا رجعة وأكد علي أن مسئولي مجلس المريخ أكدوا التكفل بسداد غرامة الفيفا التي تبلغ 28 الف فرانك سويسري.