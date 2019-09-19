خروج عدد كبير من البصات السفرية بسبب تكلفة التشغيل

الخليج 365 :

كشف رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية محمد حسن بخيت جيلاني أن القطاع مهدد بالانهيار نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل، وقال إن القطاع أصبح غير مشجع للاستثمار ما أدى إلى خروج عدد كبير من الشركات، وإن القطاع يواجه عقبات كبيرة، وشكا من ارتفاع رسوم العبور والسلامة المرورية، بجانب الضرائب والتي تبلغ (٢٣٪)، إلى جانب زيادة الجمارك، وأضاف أن جملة البصات (٢٢٠٠) بص سفري، ونتيجة لارتفاع قطع الغيار، العاملة الآن فقط حوالي (١٨٣٦) بصاً، وأشار الجيلاني إلى أن العام ٢٠١٩ لم يشهد استيراد أي بص سفري نتيجة الارتفاع المضطرد في الأسعار، وزيادة التضخم .

وقال إنه منذ العام ٢٠١٨ لم تتم أي زيادة في تعرفة البصات السفرية برغم تضاعف أسعار الإسبيرات.

وقال إن الزيادة كان من المفترض أن تصل إلى (٤٠٪)، ولكن مراعاة للمواطن وبعد اجتماع مع وزير النقل المكلف والأمن الاقتصادي اتفق على أن تصبح الزيادة (١٥٪) في الوضع الحالي .

وطالب محمد حسن جيلاني بأن تكون هناك رؤية شاملة لحل قضايا القطاع خاصة الجمارك والضرائب، وأشار جيلاني إلى زيادة رسوم المرور السريع إلى أكثر من (٤٠٪).

وفي السياق نادى عدد من أصحاب شركات النقل الحكومة بإعادة النظر في المهددات التي ستؤدي إلى توقف البصات السفرية، خاصة الضرائب ورسوم المرور السريع.