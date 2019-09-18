صحة الخرطوم تنفي وجود كارثة صحية بمستشفى دار العلاج

‎استنكر مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، د.محمد عباس فوراوي، الطريقة التي تم بها نشر فيديو يروج لوجود كارثة صحية بمستشفى دار العلاج، وقال انها تفتقر للعلمية وتجافي الحقيقة

ويغلب عليها الطابع الشخصي. وكشف عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق أظهرت عدم وجود أخطاء طبية.

‎وأضاف مثل هذا السلوك ينطوي على تهديد واضح للامن الصحي للمواطن ،و يزيد من فقدان الثقة في الاطباء والمؤسسات العلاجية على السواء ويزيد من معدل الهجرة للعلاج بالخارج