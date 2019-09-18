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صحة الخرطوم تنفي وجود كارثة صحية بمستشفى دار العلاج

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‎استنكر مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، د.محمد عباس فوراوي، الطريقة التي تم بها نشر فيديو يروج لوجود كارثة صحية بمستشفى دار العلاج، وقال انها تفتقر للعلمية وتجافي الحقيقة

ويغلب عليها الطابع الشخصي. وكشف عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق أظهرت عدم وجود أخطاء طبية.

‎وأضاف مثل هذا السلوك ينطوي على تهديد واضح للامن الصحي للمواطن ،و يزيد من فقدان الثقة في الاطباء والمؤسسات العلاجية على السواء ويزيد من معدل الهجرة للعلاج بالخارج

‎وطالب فوراوي المتضررين من متلقيي الخدمات الصحية بتقديم شكاواهم لجهة الاختصاص بالوزارة او المجلس الطبي السوداني ،حتى يتم التحقق ميدانياً وبطرق علمية. وأضاف سياستنا وهدفنا هو تقويم القطاع الصحي الخاص وليس إعدامه فالأخطاء واردة والمحاسبة عليها واجبة ، ولكن إشانة سمعة الأطباء والمستشفيات الخاصة دون تحقق غير مقبول إطلاقاً

. ودعا مدير المؤسسات العلاجية الخاصة وزير الاعلام لوضع ضوابط للنشر الخاص بقضايا الصحة ،وعدم النشر الا بعد التحقق ،لان النشر السالب اكبر مهدد للامن الصحي ويساهم في فقدان الثقة في الاطباء والمؤسسات العلاجية

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