"السيادي" يوضح حقيقة تصريحات د.صديق تاور بشأن تسيير المواكب

أكد المجلس السيادي أن التظاهر وتسيير المواكب حق كفله الدستور، وأوضح أن عضو المجلس د.صديق تاور لم يتحدث بصورة مُطلقة عن عدم وجود مبرر للمواكب الجماهيرية.
ونوه المجلس إلى أن تاور قصد أنه لا خلاف على موضوع النائب العام و رئيس القضاء يستدعى الموكب، وأشار إلى أن الدكتور صديق تاور كان قد خاطب المسيرة من أمام القصر الجمهورى وتسلم مذكرتها ووجه بعدم اعتراضها، كما التقى بعد ذلك اللجنة المنظمة للمسيرة وملكها كافة الحقائق فضلاً عن أنه عرض المذكرة للمجلس فى إجتماع رسمى.
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