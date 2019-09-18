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"السيادي" يوضح حقيقة تصريحات د.صديق تاور بشأن تسيير المواكب

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أكد المجلس السيادي أن التظاهر وتسيير المواكب حق كفله الدستور، وأوضح أن عضو المجلس د.صديق تاور لم يتحدث بصورة مُطلقة عن عدم وجود مبرر للمواكب الجماهيرية.

وأوضح إعلام المجلس السيادي في تعميم صحفي مساء اليوم “الأربعاء” أن بعض الوسائط تناقلت ملومات مفادها أن الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالى قد صرح بعدم وجود مبرر للمواكب الجماهيرية و إعترض عليها، وأضاف التعميم: “الصحيح أنه كان يتحدث عن موكب الخميس بتاريخ ١٢ سبتمبر الجارى وليس مطلق المواكب والمسيرات، لأنها حق كفله الدستور “.

ونوه المجلس إلى أن تاور  قصد أنه لا خلاف على موضوع النائب العام و رئيس القضاء يستدعى الموكب، وأشار إلى أن  الدكتور صديق تاور كان قد خاطب المسيرة من أمام القصر الجمهورى وتسلم مذكرتها ووجه بعدم اعتراضها، كما التقى بعد ذلك اللجنة المنظمة للمسيرة وملكها كافة الحقائق فضلاً عن أنه عرض المذكرة للمجلس فى إجتماع رسمى.

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