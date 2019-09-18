زعيم حزب "إسرائيل بيتنا": لن أتحالف مع نتانياهو أو جانتس بشكل منفرد

أكد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أنه لن يتحالف مع أي من كتلتي الوسط واليسار التي يقودها بيني جانتس، أو كتلة اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو، مجدداً دعوته لتشكيل حكومة وحدة.

وقال ليبرمان بحسب ما نقلت القناة الـ13، موجهاً حديثه لجانتس ونتانياهو: "إذا لم تعلنوا عن نيتكم تشكيل حكومة وحدة، لا تحاولوا الاتصال بي، لن نشارك في أي حكومة تتضمن القائمة المشتركة أو الأحزاب العربية".

وتأتي تصريحاته بعد النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، والتي أفرزت تقدماً بفارق ضئيل لحزب "أزرق أبيض" الذي يقوده بيني جانتس، على حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتانياهو.

وبحسب أحدث النتائج، فقد حصل حزب "أزرق أبيض" على 32 مقعداً، لتصبح كتلة اليسار والوسط والقائمة العربية 56 مقعداً، فيما حصل حزب الليكود على 31 مقعداً، لتصبح كتلة اليمين الإسرائيلي 55 مقعداً، أما حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه ليبرمان فقد حصل على 9 مقاعد.

وتحتاج الكتلتان الانتخابيتان لـ61 صوتاً في الكنيست، من أجل النجاح في تشكيل حكومة إسرائيلية ونيل ثقة الكنيست لمباشرة مهامها، ما يشير إلى أن الكتلتين بحاجة لتحالفات أخرى تضمن لها الوصول لعدد الأصوات المطلوبة في الكنيست.