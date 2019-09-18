تركيا تُسيّر طائرتين إغاثيتين لمتضرري السيول في السودان

أرسلت تركيا اليوم الأربعاء طائرتي شحن عسكريتين محملتين بمساعدات إنسانية؛ لتوزيعها على المتضررين من السيول في السودان.

ونظم تلك الحملة منبر المساعدات الإنسانية” المؤلف من منظمات تركية، أبرزها الهلال الأحمر، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، تحت مسمى “معا نداوي جراح السودان”.

وتضمنت المساعدات خيام وأغطية ومواد تنظيف وأغذية وأدوية سيتم توزيعها على المتضررين في السودان.

من جهته قال مدير الهلال الأحمر إبراهيم ألتان:” إن قرابة 350 ألف شخص تضرروا جراء كارثة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوليو/ تموز الماضي في السودان”.

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وأشار في كلمة له بالمطار إلى أن المنظمات التركية تفقدت المناطق المتضررة في السودان، وقررت بناءً على ذلك إرسال مساعدات عاجلة لتلك المناطق.

وأضاف متابعاً : “عبر طائرتين للقوات الجوية خصصتها الرئاسة، ستصل السودان اليوم مساعدات تشمل خيام وأغطية ومواد تنظيم وأغذية وأدوية، بمشاركة 18 منظمة مدنية في الحملة”.

وأوضح أن الحملة مستمرة لتلبية كافة احتياجات الشعب السوداني.