الجوع والعطش وعدم النوم يقصي الأولمبي في نيجيريا

روى مصدر موثوق للصحيفة ،المعاناة الكبيرة ،التي عاشها لاعبو منتخبا الوطني الأولمبي خلال رحلة نيجيريا الأخيرة والتي بسببها تعرضوا لخسارة مذلة أمام المنتخب النيجيري ،بلغت خمسة أهداف دون مقابل ،أطاحت بهم خارج التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2020 وأولمبياد طوكيو 2021 وكشف المصدر أن رحلة الفريق الي نيجيريا استغرقت ثلاثة أيام كاملة من الخرطوم حتى نيجيريا استغرقت ثلاثة أيام كاملة من الخرطوم حتى نيجيريا ،ما اصاباللاعبين بالارهاق ولكنهم اعتبروا أن تعب المطارات أمر عادي سيتخلصون منه بأخذ قسط من الراحة عند وصولهم نيجيريا.

ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن المعاناة الحقيقية تنتظرهم هناك حطت البعثة رحالها بنيجيريا وتفاجات بعد وصولها الفندق المخصص لأقامتها

بعدم وجود غرف كافية لعدد البعثة ليقرر رئيس البعثة نصر الدين حميدتي تقسيم اللاعبين كل ثلاثة في غرفة واحدة ولم يمانع الجميع ونفذوا قرار رئيس العثة لتأتي الطامة الكبرى بطرد جميع اأفراد البعثة بسبب عدم تسديدرئيس البعثة للمبلغ المخصصللاقامة بالفندق وهو الامر الذي اثار استياء اللاعبين وتسبب في تذمرهم وخروجهم عن طولرهم ليتدخل المدير الاداري للفريق الكابتن محمد موسى وينجح في ايجاد فندق بديل اقامت به العثة لم تتوقف معاناة المنتخب عن هذا الحد بل تضاعفت لتصل مرحلة الجوع والعطش حيث لم يستطيعوا التكيف مع الطعام السئ بالفندق.

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وطلبوا من رئيس البعثة توفير وجبات بديلة ولكنهم لم يجدوا الأستجابة منهكما عانى الفريق من قلة مياه الشرب في الفندق والتدريبات وهو ما جعل مهاجم الهلال وليد الشعلة يشتبك مع رئيس البعثة نصر الدين حميدتي حيث دخل مع في نقاش حاد كاد يتطور لولا تدخل الاطار الاداري للفريق .المعاناة رافقت منتخبنا الألمبي للملعب حيث اصيب متوسط الميدان عمار طيفور بهبوط حاد في الشوط الثاني للمباراة

بسبب الاهمال الغذائي بحسب صحيفة “اخر لحظة” الصحيفة ان طيفور رفض طعام الفندقر وفضل اكل الفواكه فقط طوال مدة الأقامة بنيجيريا بدون مدب لياقة وطبيب وتكفل مهاجم فريق الهلال وليد الشعلة بدور مدرب اللياقة طوال فترة الاقامة بنيجيريا كل هذه المعاناة التي عاشها منتخبنا الوطني الاولمبي انعكست على مستوى اللاعبين داخل ارضية الميدان لذلك كان من الطبيعي أن يخسر بهذه النتيجة الكبيرة ويودع التصفيات بفضيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)