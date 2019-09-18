بالفيديو : ربيكا قرنق تكشف سر بكائها عندما رأت رئيس مجلس الوزراء حمدوك في جوبا

كشفت ربيكا قرنق أرملة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق السر الذي جعلها تبكي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء حمدوك إلى جوبا حيث وصفت زيارته بالمهمة للشعبين جنوب السودان وشماله مضيفة قولها:( هو صديق للدكتور جون قرنق وزيارته إلى قبر الراحل ذرفت من أجلها الدموع لأني اعتقدت أن الدكتور جون قرنق قد أصبح منسياً وأن رؤيته لن تصل لاي مكان) .
وتابعت ربيكا قولها عن قيمة زيارة حمدوك الى الجنوب وتمسك الشعب السوداني بمشروع الراحل قرنق بانه أمر ليس بالسهل حيث قالت:(لكن رؤية السودان الجديد وفي الخرطوم الناس يهتفون بها أنه ليس امراً سهلاً).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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