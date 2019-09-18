التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وتشريفه بافتتاح مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم حيث اعتبره الكثيرون مشروعاً مدنياً لا علاقة له بالمؤسسة العسكرية فيما ذهب البعض إلى أنه انجاز لا يرقى لمستوى التشريف السيادي حيث ذكر أحد المعلقين قائلاً :(نفس حنك الكيزان ياخ مجمع يفتتحو رئيس المحليه وانتهينا شنو الزيطه يعني نظام نحنا عملنا حاجه ماف داعي للمواكب البشريه دي كلها).
هذا وقد استقبح عدد من رواد المواقع ما وصفوه باسلوب الكيزان في حشد المسؤولين لافتتاح المشاريع حيث كتب معلق قوله:(ما هذا الهراء من الآن دا كلام فارغ وصرف نحن في غني عنه لا افتتاح لأي صرح عن طريق مسوؤل بعد اليوم فعلاً الكيزان ما يزالون هناك هذه هي بداية السرقة وأبعدوا الجيش من كل الشركات الحكومية وتتبع لوزارة المالية ويتفرغ الجيش لحماية الوطن واسترجاع الأراضي المسلوبة بلا افتتاح وحفلات كفاية يا برهان عيييييب) بينما تساءل البعض عن علاقة رئيس مجلس السيادة (باللحمة) مشيراً إلى أنه يقتفي أثر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا المضمار حيث قال:(البرهان مالو و مال اللحمه الزول ده والله ماشي بخطى السيسي بتاع مصر)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : لحوم القوات المسلحة تجلب سخط رواد المواقع على رئيس المجلس السيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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