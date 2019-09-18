تحذير من تنامي دعوات لتقرير المصير في النيل الأزرق

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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حذر القيادي بالنيل الأزرق فرح عقار من مغبة تجاهل دعوات بعض الكيانات بالإقليم لتقرير المصير بالمنطقة .
وطالب فرح عقار بضرورة الاستماع الى آراء شعب النيل الأزرق وإشراكهم في جولات التفاوض المقبلة.
وقال بحسب (الإنتباهة) أمس, إن هناك تياراً بدأ ينشأ هناك ينبغي مناقشته والتوصل معه لحلول جذرية حول المشاكل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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