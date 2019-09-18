“حمدوك” ينهي زيارته للقاهرة متوجهًا إلى نيويورك

أنهي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عصر الأربعاء زيارته إلى مصر، التي استغرقت ساعات، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت محطته الثانية بعد القاهرة العاصمة باريس “الخميس” إلا أنه تم تأجيلها، بناء على طلب فرنسي.

ولكن رئيس الوزراء سيتوقف في العاصمة الفرنسية ليجتمع بالرئيس الفرنسي ماكرون وهو في طريق عودته من نيويورك إلى الخرطوم.

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والتقى حمدوك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة، الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن لقاء حمدوك والسيسي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقدم رئيس الوزراء شرحاً للرئيس المصري حول تطورات الأوضاع بالبلاد بعد نجاح الثورة السودانية والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)