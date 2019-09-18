تحكيم سوداني لمباراة آسفي المغربي والرفاع البحريني!

التاريخ: 18-سبتمبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة أولمبيك آسفي المغربي،و الرفاع البحريني إلى طاقم تحكيم سوداني بقيادة الفاضل أبوشنب وبحسب صحيفة كورة سودانية في الوسط،عمر حامد مساعد أول،ناجي الفاتح مساعد ثاني، وصبري محمد فضل حكماً رابعاً ، وستقام المباراة يوم الجمعة “20”سبتمبر في المغرب على كاس الملك محمد السادس. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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