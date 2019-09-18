تأجيل زيارة حمدوك لباريس لأسباب طارئة

تأجلت زيارة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة المقررة اليوم إلى فرنسا.. لأسباب طارئة تتعلق بجدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقالت السفارة الفرنسية في الخرطوم في بيان: “لأسباب طارئة في جدول أعمال رئيس الجمهورية الفرنسية، تم تأجيل اللقاء المقرر اليوم الخميس مع رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك، وتجري الآن مشاورات لتحديد موعد جديد في القريب العاجل”.

وأضاف البيان بحسب صحيفة اليوم التالي -: “تأسف سفارة فرنسا للمضايقات التي سببها هذا التأجيل، لكنها تؤكد رغبة رئيس الجمهورية في استقبال رئيس الوزراء السوداني ودعم فرنسا للحظة مهمة في تاريخ السودان”

وقالت السفارة: يسر فرنسا أن تتمكن من تنظيم زيارة رئيس الوزراء السوداني التي تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للخرطوم الأثنين الماضي، والتي مهدت لمرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)