باعتبار كلماتها ولحنها من التراث النوبي، طرح فريق بلاك تيما كليب أغنية “كده كده يا التريلا” عبر موقع يوتيوب، كواحدة من أغاني أحدث ألبوماته “لون الكاكاو”.
الأغنية التي بدأت شهرتها في التسعينيات ليست نوبية بل سودانية، وسبق أن قدمها فنانون كثر، منهم النوبي الراحل عبدالرزاق فيكا والمغربية شذى حسون.
وبالعودة لمعاني الأغنية نجد أن “التريلا” هي القاطرة الضخمة، وأطلق عليها بالموروث الشعبي السوداني “قوندران”؛ نسبة لشركة الشحن والنقل العالمية “جوندراند_GONDRAND”، التي بدأت في نشر مركباتها بالسودان في نهاية الخمسينيات.
أما التريلّا (التريلة) فهو التحريف للاسم الإنجليزي للمقطورة “Trailer”بمختلف أشكالها ووظائفها وأغراضها، وأخذ من اللفظ على أنها مؤنث.
وبحسب موقع مصراوي فإن الطريف أن الأغنية التي بدأت قصتها في نهاية التسعينيات بالمداعبة للفتيات ذوات الوزن الثقيل أصبحت فيما بعد خاضعة للتعديل والإضافة لكلماتها، بل تحولت أسلوباً لمشاغبة كل شاب يشاهد في شارع جانبي أو حديقة عامة بصحبته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : بعد تقديم “بلاك تيما”والعديد من الفنانين لها.. تعرف على أصل أغنية “كده كده يا التريلا” ومعنى كلماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.