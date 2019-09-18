“السودان” يشارك في بطولة (فوت بول نت) بأرتريا

يواصل المنتخب الوطني للبراعم تحت سن 13 و14 سنة استعداده للمشاركة في بطولة (فوت بول نت) بأرتريا التي ينظمها مشروع أولمب أفريكا سنوياً لاكتشاف المواهب في الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر الحالي ، وسيتم اختيار خمسة لاعبين وأربع لاعبات من المراكز الثلاثة الخرطوم وأم درمان وشمال كردفان وسوف يتم الاعلان عن أسماء القائمة النهائية للمشاركين خلال اليومين القادمين ،وكانت قد أجريت تصفيات البطولة في يوليو الماضي .

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وبحسب صحيفة “الجريدة”سوف تغادر البعثة فجر السابع والعشرين ، بقيادة المشرف على مراكز أولمب أفريكا في السودان بابكر بخيت ومدير أولمب افريكا مركز الصحافة محمد عطا، بالإضافة لايمان عبد الله إدارية من اللجنة الأولمبية والمدربين يوسف عبد الله ويوسف كمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)