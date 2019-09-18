خبير سياسي: وصول قيادات الثورية للخرطوم تأكيد لقرب السلام

اعتبر الخبير و المحلل السياسي، د. ناجي علي بشير، وصول وفد من قيادات الجبهة الثورية للخرطوم يوم الثلاثاء، خطوة في اتجاه تعزيز بناء الثقة التي أقرها اتفاق المبادئ الموقع في جوبا مؤخراً وبداية للتنفيذ الفعلي، ما يعني قرب تحقيق السلام الشامل في ربوع الوطن.

وأثنى بشير بحسب وكالة السودان للأنباء، على جهود المجلس السيادي ومجلس الوزراء لتحقيق السلام والتفاوض مع الحركات المسلحة من خلال وفد مشترك قاده الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو المجلس السيادي، قائد قوات “الدعم السريع”.

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وأكد أن المجلسين يمضيان بخطوات ثابتة وبكل تناغم وانسجام لإنجاز ملف تحقيق السلام، الذي يعد من أولويات الحكومة الانتقالية.

ودعا ناجي جميع الحركات المسلحة للاستفادة من الأجواء السياسية التي تسود البلاد الآن، والتغيير الذي يقود البلاد لآفاق السلام والحرية والعدالة بالاستجابة لصوت السلام، والجهود التي بدأت بدولة جنوب السودان لتحقيق السلام في البلاد برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)