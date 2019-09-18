قوة مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين الموسم الزراعي بالجزيرة

أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء أحمد حنان صبير، يوم الأربعاء، عن تكوين قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة لتأمين الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة، وتعهد ببذل كل الجهود لتعويض المزارعين المتضررين بسبب السيول والأمطار.

وأكد الوالي خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً ضم أعضاء لجنة أمن الولاية ولجنة إنجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة، التزام حكومته بتقديم كل الدعم لإنجاح الموسم، وأوضح بأن المشروع منظومة واحدة يصعب تقسيمها، ولفت لسعيهم للاستفادة من القيمة المضافة لمحصول القطن وإعادة مصانع النسيج .

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من جانبه أعلن اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين، مدير شرطة الولاية، بحسب الشروق – جاهزية قوات الشرطة لتأمين الموسم الزراعي.

من جهته أوضح محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة، أن جملة مساحات الخطة التأشيرية للعروة الشتوية 500 ألف فدان منها 400 ألف فدان قمح و100 ألف فدان محاصيل أخرى، وكشف عن خروج 80 ألف فدان من محصولات العروة الصيفية بسبب السيول والأمطار يجري العمل على تعويض المزارعين عبر مسح الضرر،وناشد سمساعة بتوفير 40 ألف طن من سماد اليوريا و20 ألف طن من سماد الداب و16 ألف بالة خيش للعروة الشتوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)