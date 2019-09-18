الداخلية تطالب “إيقاد” بتقديم الدعم لحل مشاكل اللاجئين

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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أكد وزير الداخلية، الفريق شرطة الطريفي إدريس، يوم الأربعاء، التزام الحكومة السودانية بحماية ومساعدة اللاجئين رغم التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الإيواء، وطالب المفوضية السامية للاجئين بتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي لمواصلة تعزيز إيجاد حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين والدول المستضيفة.
وخاطب الطريفي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الوزاري الثاني للدول الأعضاء بـ”الإيقاد” حول إعلان وخطة عمل نيروبي المعني بإيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين.
وثمن الوزير بحسب الشروق – الشراكة القائمة بين حكومة السودان والمفوضية السامية للاجئين لتنفيذ برامج العودة الطوعية، وتقدم الوزير في حديثه، بالشكر لكل الذين أسهموا في إدارة الحوار بين الأطراف في البلاد، وتطرق بيانه أمام الجلسة الختامية للمحفل الوزاري الخاص بمعالجة أوضاع اللاجئين بالقرن الأفريقي إلى أهمية إرساء منظومة الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، لتجنب العواقب الوخيمة للجوء والنزوح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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