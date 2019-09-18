الشركة “القابضة” تلتزم بسداد “ديون” مطار الشهيد صبيرة

تعهد مدير الشركة القابضة للمطارات الدولية، الفريق أول السر حسين بشير، يوم الأربعاء، بسداد المديونيات وحل المعوقات التي تعترض سير العمل بمطار الشهيد صبيرة بالجنينة.

والتقى والي غرب دارفور المكلف، اللواء الركن عبدالخالق بدوي، بمدير الشركة القابضة للمطارات الدولية بحضور مدير المطارات الولائية، المهندس عبدالمحمود.

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واستعرض اللقاء، المعوقات والإشكالات الماثلة وعلى رأسها مديونيات الكهرباء وكيفية العمل على تطوير وترقية الأداء، الذي يجعله من أهم المطارات الولائية بحكم حدودية الولاية وجوارها الدولي.

وأعلن التزام مدير الشركة القابضة للمطارات الدولية، الفريق أول السر، بحسب الشروق – بحل جميع العقبات وسداد المديونيات التي تطرق لها الوالي والشروع فوراً في ذلك.

وأشار إلى أهمية الوقوف مع حكومة الولاية في برامجها الطامحة للتنمية وتطوير الخدمات في شتى المجالات، فضلاً عن المساهمة في تطوير الطرق خاصة طريق “فوربرنقا -الجنينة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)