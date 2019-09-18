عاجل.. القضاء التونسي يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح نبيل القروي

رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء طلبا جديدا للافراج عن رجل الاعمال الموقوف نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق ما افاد أحد محاميه.

وقال المحامي كامل بن مسعود الذي تقدم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي "رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه".

ويقبع القروي، منذ 23 أغسطس الماضي، بالسجن، إثر توقيفه بموجب قرار قضائي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تسمى "أنا يقظ"، تتهمه فيها بغسيل الأموال والفساد، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عنه.