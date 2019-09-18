الجيش الكويتي يرفع حالة التأهب نظراً لما تمر به المنطقة من تصعيد

رفعت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتين، من درجات استعدادهما، لتأمين مختلف المواقع والمنشآت فى الكويت.
وقالت وسائل إعلام محلية كويتية مساء، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت رفع حالة الاستعداد القتالى إلى رقم "1" ابتداءً من، غد الساعة 6:00 صباحًا على عموم وحدات القوة البرية، رفع الجاهزية القتالية إلى رقم "1" ابتداءً من 12:00 صباحًا.
وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت هى الأخرى تعميمًا إلى رؤساء المخافر "أقسام الشرطة"، برفع الجاهزية، وتكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية، والاستعداد لأى استدعاء.
وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من اي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة.
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