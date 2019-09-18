اتحاد المخابز: نقص الغاز تسبب في أزمة الخبز بولاية الخرطوم

كشف الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، أن نقص الغاز المُستخدم فى الأفران أدى لأزمة الخبز بولاية الخرطوم. ودعا الباشا بحسب “سونا” الجهات المختصة لضرورة توفير الغاز فى الوقت المناسب للمخابز، ونوه إلى أن شركات نقل الغاز أحجمت عن نقله بالصورة المطلوبة . وأكد أن عميات انسياب دقيق الخبز المدعوم من الدولة ومن المطاحن للمخابز عبر الوكلاء جيد، لافتاً إلى أن استهلاك ولاية الخرطوم من دقيق الخبز يصل يومياً 40 ألف جوال.

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