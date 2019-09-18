تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام ريال مدريد| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بث مباشر beIN SPORTS NOW

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : نافاس.

خط الدفاع : مونييه - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.

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خط الوسط : ماركينيوس - فيراتي - جايي - سرابيا - دي ماريا.

خط الهجوم : ماورو إيكاردي.

ويغيب ثنائي الفريق نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي عن تلك المباراة، حيث يغيب نيمار بسبب العقوبة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي من دوري الأبطال، وتعرض مبابي للإصابة في المباريات الماضية من الدوري الفرنسي.

ويرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد التدعيمات التي دعم بها الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.