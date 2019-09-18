استقالة الصادق المهدي من رئاسة "نداء السودان"

وعزا المهدي الخطوة استعداداً لمتطلبات المرحلة المقبلة، واستعجل المهدي لعقد اجتماع لبحث الهيكلة الجديدة للخيارات المتاحة.
وقال المهدي في بيان له من مقر إقامته بالقاهرة، إنه حرص على مراعاة كافة الأمور عبر مرحلة ولاية المجلس العسكري، بصورة تحافظ على أهداف الثورة وتتجنب المزالق حتى الوصول للمرحلة الانتقالية الراهنة.
وأشار المهدي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعات للمواقف، بما في ذلك هيكل نداء السودان وتحالفاته مع القوى الوطنية الأخرى.
وأوضح الإمام أن نداء السودان ساهم مع آخرين في الثورة الشعبية الظافرة، وحقق ما حقق من عبور تاريخي.
ونبه إلى أهمية التوصل إلى السلام الشامل بالبلاد، مشدداً على أهمية تجنب عملية السلام مآخذ الانتقاء والحضانة الخارجية، منوهاً إلى أن النهج المنتظر لعملية السلام أعمق وأوسع.
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