المتحدث باسم "السيادي" الحكومة جادة في تحقيق سلام شامل في البلاد

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن ماتم من اتفاق اعلان المبادئ بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا الاسبوع المنصرم، يعكس الرغبة الحقيقية للسلام، لذلك وضعنا سقف زمني شهرين للوصول إلى سلام شامل وعادل في البلاد.

وأضاف في مقابلة مع " وكالة السودان للأنباء" أن أبرز المشاكل التي تواجه البلاد تفشي الفساد الذي بسبب تبدد اموال طائلة اقعدت بالاقتصاد والقطاعات الانتاجية وأضعف ثقة المواطنين والمستثمرين بالقدوم إلى السودان.

وأشار إلى أن قيام المؤتمر الدستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وهنالك مفوضية ستوكل إلى خبراء قانونين مختصين بالدستور.