إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء يوم الأربعاء، سماع دوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل شرق قطاع غزة .

وذكرت المصادر العبرية أن صفارات الإنذار دوّت، فيما يجري حالياً التحقيق من السبب.

وقال المراسل العسكري الإسرائيلي إيلي شلزنجر: "ربما هناك سقوط لقذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد صاروخ من قطاع غزة، وسقط داخل القطاع.

وقالت القناة 13 العبرية:"بعد انطلاق صفارات الإنذار، لا سقوط لأي صواريخ في البلدات الإسرائيلية مع قطاع غزة.