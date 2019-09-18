بومبيو: الهجمات الحوثية على السعودية تعرض إمدادات الطاقة للخطر

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء إن "الصواريخ المستخدمة في "هجوم أرامكو" لم تأت من جنوب السعودية وهذا يجعل ادعاءات الحوثيين بأنهم مصدر الهجوم كاذبة"، مؤكدا أن الهجوم "تقف وراءه إيران".
وأضاف بومبيو أن "الاستخبارات على ثقة عالية بأن الأسلحة المستخدمة في "هجوم أرامكو" ليست بحوزة الحوثيين".
وخلال حديثه مع الصحفيين قبيل وصوله إلى جدة قال وزير الخارجية الأميركي إنه "لا توجد أدلة على أن الصواريخ المستخدمة في هجوم أرامكو جاءت من العراق".
وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المنطقة وأوروبا "على بناء تحالف لتطوير خطة تردع إيران".
وقال بومبيو موجها حديثه للإيرانيين: "لا يمكنك التعاقد على تخريب خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية والتفكير أنه يمكنك تبرئة نفسك من المسؤولية".
من جهته قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن "الولايات المتحدة ستدافع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على منشأتي أرامكو".
وتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى جدة، الأربعاء، للقاء مسؤولين سعوديين لبحث الهجوم على أرامكو، في زيارة تستمر حتى الخميس.
وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية لهجوم غير مسبوق، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.
وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بأن العملية انطلقت من إيران.
زيادة العقوبات على إيران
ومن جانب آخر كان قد دونالد ترامب، أنه أمر بزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير وذلك بعد الجدل المثار في الأيام الأخيرة حول هجوم إيراني مزعوم على مصفاتي نفط سعوديتين.
ونشر ترامب رسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد 3 أيام من الهجمات على منشآت نفطية سعودية: "لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات المفروضة على إيران بشكل كبير".
ولم يقدم على الفور مزيداً من التفاصيل حول العقوبات الإضافية، ولم تقم وزارة الخزانة الأمريكية بالكشف عن تلك الإجراءات، على الرغم من أنه من المتوقع أن تفعل ذلك في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي قد بعث بوزير خارجيته مايك بومبيو إلى السعودية، لتنسيق رد بلاده على هجمات طائرات بدون طيار(درونز) على مصفاتي نفط سعوديتين، تربطها بعض المصادر بإيران، على الرغم من أن نتائج التحقيق السعودي الأمريكي لا تزال غير معروفة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس أركان هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف دانفورد، للصحافيين المرافقين لبومبيو إن "فريقاً من الخبراء العسكريين الأمريكيين موجود بالفعل في مواقع الهجمات لجمع الأدلة".
تجدر الإشارة إلى أن بومبيو سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم في مدينة جدة السعودية، وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنهما سيبحثان الهجمات الأخيرة على المنشآت السعودية وتنسيق الجهود لمواجهة العدوان في المنطقة.
وحتى الآن، تجنب ترامب التأكيد على أن إيران هي من تقف وراء هذا الهجوم، وقال فقط "يبدو الأمر كذلك" رغم نفي طهران المستمر، يذكر أن ترامب قد أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع المقبل في نيويورك، لكنه قلل اليوم من هذه التوقعات، قائلاً "لم أستبعد مطلقاً أي شيء، لكنني أفضل عدم مقابلته".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: الهجمات الحوثية على السعودية تعرض إمدادات الطاقة للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.