تايلاند تؤكد رغبتها في الاستثمار بزراعة السكر والأرز السودان

أكدت دولة تايلاند رغبتها في الدخول في استثمارات بالسودان خاصة في مجال زراعة السكر والأرز في البلاد.

والتقت وكيل وزارة الخارجية، السفيرة الهام ابراهيم محمد أحمد بالخرطوم اليوم “الثلاثاء” سفير تايلاند غير المقيم لدى السودان، تشاينارونج كيراتيوتونج، وناقش الاجتماع تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والزراعية والصحية والتعليم والدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل السفير التايلاندي رغبة بلاده لاستكشاف فرص الاستثمار في مجال زراعة السكر والأرز في السودان الي جانب تقديم الدعم بواسطة الوكالة التايلاندية للتنمية TICA.

من جانبها قدمت الوكيل المساعد إلهام تنوير للسفير عن مجمل الأوضاع في السودان في المرحلة الإنتقالية.

وبحث اللقاء أيضاً عقد لجنة للتشاور السياسي بين البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الدعم في المنابر الدولية.