"بانكسي" يسخر من خروج بريطانيا بلوحة ساخرة

ويأتي تاريخ المزاد قبل يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذه اللوحة، التي يبلغ ارتفاعها 13 قدمًا، هي أكبر لوحة رسمها فنان بعيد المنال اكتسب شعبيته من خلال لوحاته الساخرة.
ومن المفترض أن يتبع عرض لوحة "البرلمان المفوض" مزاد في 3 أكتوبر. ومن المتوقع أن تحصل هذه التحفة على مليون إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني (1-8 إلى 2.46 مليون دولار).
وولد بانكسي في عام 1973 في مدينة بريستول، جنوب بريطانيا. كان معروفًا بأعماله السياسية الجريئة والساخرة التي تعبر عن رأيه في الأحداث الجارية. وسلطت لوحاته الضوء على العديد من الأسباب بما في ذلك اللجوء إلى أوروبا، والتغيرات المناخية، والممارسات الجائرة تجاه المهاجرين، ومؤخرًا البريكست.
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