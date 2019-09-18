البرلمان الأوروبي يتعهد برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من "بريكست"

تعهد نواب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لا يحتوي على بنود لشبكة الأمان، وذلك في قرار اتخذ بأغلبية 126/544 صوتاً مع امتناع 38 عضواً عن التصويت.

وقال البرلمان إنه مستعد للعودة إلى اقتراح شبكة الأمان الأصلي الذي تم رفضه من قبل من جانب لندن، ولكنه عاد الآن مطروحاً للمناقشة والذي ينطبق فقط على إيرلندا الشمالية وليس بريطانيا ككل، كما أظهر استعداداً للنظر في بدائل أخرى جديرة بالثقة.

وذكر في بيان أنه في قرارهم، فإن المشرعين الأوروبيين "شددوا مع ذلك على أنهم لن يوافقوا على اتفاق انسحاب لا يشمل شبكة الأمان"، وجاء في البيان أن المشرعين الأوروبيين أيدوا أيضاً تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجدداً "شريطة أن يكون له ما يبرره وله غرض محدد"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د."ب.أ".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه "ليس لديه أي ارتباط انفعالي بشبكة الأمان الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، لكنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ملتزم بأهدافها.

ومثلت القضية محوراً للاجتماع الأول بين جونسون ويونكر، والذي عقد أول أمس الإثنين في لوكسمبورغ، ويأتي ذلك في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات التقنية بين لندن وبروكسل في الأسابيع الأخيرة، لكن الجانب الأوروبي شعر بالإحباط بسبب عدم وجود مقترحات ملموسة من لندن بشأن اتفاق جديد للانسحاب.

وأقر المشرعون البريطانيون مشروع قانون يطالب رئيس الوزراء جونسون بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد آخر لمدة 3 أشهر إذا لم يوافق هو على اتفاق جديد للانسحاب بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في 18-17 أكتوبر المقبل.