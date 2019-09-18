اجتماع للمجلس القيادي للجبهة الثورية بالقاهرة خلال أيام

كشف مصدر بالجبهة الثورية السودانية أن رئيس الجبهة الثورية السودانية، الهادي إدريس، سيصل إلى القـاهرة خلال اليومين القادمين، على رأس وفد من الجبهة، من أجل تسويق اتفاق السلام الموقع أخيراً في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، عن مصدر اليوم (الأربعاء) فإن الزيارة تستغرق أسبوعا، وذلك لشرح مخرجات إعلان جوبا الموقع بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية، إلى جانب عقد اجتماع موسع للمجلس القيادي للجبهة الثورية.

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وتابع المصدر: “على هامش الزيارة ستكون هناك ورشة عمل خاصة بعملية السلام المنشود في البلاد، بالإضافة لعقد اجتماعات لقوى نداء السودان، وتأتي الزيارة في سياق حملة دبلوماسية للجبهة الثورية لتسويق عملية السلام في السودان لدول الجوار المهمة.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد المسؤولين المصريين، مؤكدا على أن مصر دولة مهمة ودعمها للعملية السلمية في السودان أمر في غاية الأهمية.

كما لفت إلى أن تواصلهم سيمتد مع بلدان الخليج العربي، والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)