بكري المدينة :تجديد عقدى طبيعى ولم اتردد في الاحتراف بالعراق

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أكد بكري المدينة مهاجم المريخ :انه لم يتردد في تجديد تعاقده مع الفريق قبل التوجه الي العراق منضما لنادي القوة الجوية مبينا أنه جدد تعاقده مع النادي الأحمر

لعامين حتي العام 2021وذلك من أجل العودة للفريق بعد عام واحد وهو فترة الأعارة بنادي القوة الجوية ،وقال أن تجديده للمريخ شئ طبيعي للنادي الذي قدمه للجاهير داخل وخارج السودان ومضي بالقول (حرصت على دراسة العقد وما أن عملت أنني ساعود للمريخ وافقت عليه لان الاعارة تكفل لي عودتي بعد انتهاء العام ) ،أبدي اللاعب حزنه لعدم مشاركته مع المريخ في مباراة الاياب أمام الوداد البيضاوي المغربي في البطولة العربية ، مؤكدا أنه يثق في قدرة زملائه اللاعبين علي تحقيق الفوز والتاهل الي الدور الثاني من البطولة العربية .

وبحسب صحيفة “الدار”قال انه لم يتردد في قبول عرض الفريق العراقي معتبرا أن ذلك حقق له الأمنية التي كان يتمناها وهي الاحتراف الخارجي والذي يسعى له

أي لاعب طموح مبينا أن التوفيق صاحب أمر انتقاله الي الفريق العاقي وأضاف (تلقيت خلال مسيرتي الكروية عدد من العروض للاحتراف لم يكتب لها النجاح .

لكن هذه المرة تحققت أمنيتي وسأكون خيرسفير للكرة السودانية ) وقال بكري ان الاحتراف تم بفضل الله ثم نادي المريخ الذي قدمه للكرة الأفريقية والعربية

من خلال مشاركاته مع الفريق والذي لولاه لما عرف الناس مسيرته في المريخ .

المعروف أن بكري انتقل رسميا لصفوف القوة الجوية العراقى بصفة الاعارة لعام بلغت 140 ألف دولار بواقع 70 للنادي ومثلا للاعب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)