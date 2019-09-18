تشييع الفنان بن البادية في موكب مهيب بمسقط رأسه

شيعت البلاد يوم الأربعاء في موكب مهيب تقدمه وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، وعدد من رموز المجتمع من أهل الفن، الفنان الكبير صلاح بن البادية، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمنطقة أبوقرون بمحلية شرق النيل.

وترحم وزير الثقافة والإعلام على الفقيد وقدم العزاء لأسرته ولكل الشعب السوداني وعدّد مآثر الفقيد، وأشار إلى أنه خرج من أسرة صوفية ودينية، بجانب أن الراحل عرف بالفن الراقي الذي يحمل القيم الإنسانية والسودانية، وأنه قدم عطاءً للشعب السوداني بتواصل مستمر شهد تحول البلاد إلى المرحلة الجديدة وإحياء ليلة فنية للثورة السودانية في حفل توقيع الوثيقة الدستورية.

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وذكر الوزير أن بن البادية أثبت أنه ليس هناك تعارض بين الفن الجميل والقيم الفنية العظيمة النبيلة، وخرج من الدنيا نظيفاً محملاً بمحبة الملايين من أبناء الشعب السوداني، وأن صلاح أقام مؤسسة فنية إنسانية تحمل اسم الفنان صلاح بن البادية وهي مشروع إنساني وفني وتعليمي وتثقيفي.

وأكد بحسب شبكة الشروق – أنهم سوف يسعون مع مؤسسات الدولة لإكمال المؤسسة لتظل منارة تحمل اسم صلاح وصدقة جارية.

من جهته قال إمام مسجد أبودوم الشيخ العبيد السيد الزبير، إن صلاح كان مواصلاً للرحم، وفيه صفات طيبة ومحبوباً وكان صواماً وتوفي وهو صائم يوم الإثنين وكان محباً للمديح ومنشداً وهو من أفذاذ البلد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)