مخاطبة عضو المجلس السيادي “حميدتي” لإحضار أحد منسوبي الدعم السريع للمحكمة

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وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس برئاسة القاضي معاوية محمد بمخاطبة عضو المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) بإحضار المتهم الثاني (يتبع لقوات الدعم السريع) للمثول أمامها في إجراءات محاكمة الجندي ومتهمين آخرين بالاتجار في البشر، عبر استقطاب الشباب وتدريبهم وإرسالهم للقتال ضمن صفوف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا. وكانت المحكمة قد أعلنته في المرة السابقة عبر الوحدة العسكرية التي يتبع لها ولم يتم إحضاره للجلسة المنعقدة أمس (الأربعاء)، وذلك لإحضاره أمام المحكمة في الجلسة المقبلة والمحددة لسماع أقوال المتحري في القضية.

وبحسب صحيفة اليوم التالي – ألقت السلطات الأمنية القبض على المتهمين في الحدود السودانية الليبية عند عودتهم من ليبيا، وضبطت بحوزتهم نص اتفاقية موقعة مع إحدى القبائل الليبية وتنص على تجنيد (1000) مجند للقتال جنبا إلى جنب قوات حفتر، بشرط الالتزام بتدريبهم وتسليحهم. وضبطت بحوزة المتهمين سيارات دفع رباعي ومبالغ مالية بالدينار الليبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)