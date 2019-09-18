حملة لمكافحة نواقل الأمراض بالخرطوم لمدة أسبوعين

انطلقت بولاية الخرطوم، حملة مكافحة نواقل الأمراض بواسطة الرش الرذاذي بدعم ومشاركة قوات “الدعم السريع” بعدد 65 عربة مزودة بالماكينات، وأشاد والي الخرطوم، أحمد عابدون حماد، بالأدوار التي ظلت تضطلع بها القوات في خدمة المجتمع.

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وقال والي الخرطوم خلال تدشينه الحملة يوم الأربعاء، أن الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين ستعمل على تغطية كل محليات الولاية، تليها عمليات الرش بواسطة الطائرات وأكد على سعي الولاية نحو ترقية وتطوير البيئة وتنظيم الأسواق.

من جهته قال مدير إدارة الإعلام بقوات “الدعم السريع” مصعب أحمد محمد، بحسب الشروق – إن مشاركة “الدعم السريع” في حملة مكافحة نواقل الأمراض تأتي استشعاراً للمسؤولية تجاه المجتمع وارتباطها بالمفهوم الشامل للأمن مطالباً المواطنين بالتعاون والتجاوب مع الحملة، وأكد على مساهمة “الدعم السريع” في مثل هذه الأعمال حتى يتم الوصول إلى بيئة صحية ومعافاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)