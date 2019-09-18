بالفيديو : فيل شجاع ينقذ “غريقا” وينال اعجاب الملايين

نشرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية تقريرا حول مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، يظهر أن فيلا صغيرا لديه “أخلاقا” تشبه البشر. وبحسبي السومرية نيوز يظهر في المقطع المصرة الفيل، وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق كالسهم داخل الماء، باتجاه الشاب الذي كان يبدو أنه يغرق وجرفه تيار النهر. Advertisements ويبدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وسبح حتى اقترب من ضفة الشاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى الفتى، ورفعه عن الماء بخرطومه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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