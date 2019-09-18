الخارجية : لقاء حمدوك بالسيسي كان مثمراً وناجحاً

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، إن لقاء رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء بالقاهرة، كان لقاءً مثمراً وناجحاً، تم فيه تناول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت وزيرة الخارجية بحسسب الشروق – أن اللقاء تطرق للأوضاع في السودان بعد نجاح الثورة وبدء الفترة الانتقالية، مبينة أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء، شرحاً حول التطورات السياسية بالبلاد والتحديات التي يواجهها السودان، والتي على رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية ومساعي تحقيق السلام الشامل والعادل بالبلاد.
وأبانت أن اللقاء تطرق لأهمية دفع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وترقية المشروعات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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