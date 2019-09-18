اضطراب الاعبين بالمريخ .. الحقائق الغائبة

لم يكن اعضاء مجلس المريخ يتوقعون أن الأوضاع بفريق الكرة ستصل الي مرحلة الأطراب بقيادة المدرب ابراهومة وتوقف الاعبين عن التحضيرات كذلك ورأى أحد بلعبي الفريق في حديث له مع السوداني أن الأنباء التي أشارت الي تحريض المدرب ابراهومة لهم بالتوقف عن التدرريبات غير صحيحة البتة وأشار الي أن المصدر الي أن قرار الاضطرب تم الاتفغاق عليه بين جميع لاعبي الفريق وكان ذلك بالتحديد في تدريب الفريق الذي عقده السبت قبل الماضي بملعب نادي الأسرة بالخرطوم .

وأشار المصدر الي أنه وخلال ذلك التدريب عقد اللاعبون اجتماعا داخل الملعب وتم خلال هذا الاجتماع الجديث عنلا الأوضاع السئية بفريق الكرة ، وعدم توفر العديد من الاحتياجات ووجود متأخرات مالية لم يتم الايفاء بها ، أبرزها حافز مواجهة الأهلي مروي في الدوري كذلك وتحدث اللاعبون أيضا عن الظروف السئية التي يمر بها العاملون بالفريق ؛ سواء في الجهاز الفني أو الطبي ،وكذلك مسؤلي المعدات وخضع مقترح الاضراب الي التصويت ،ولم يسجل أي اعتنراض خلال تلك الجلسة حيث وافق جميع اللاعبين على هذه الخطوة وعدوها الحل الصحيح والاسلم لما يحدث داخل الفريق.

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وبحسب صحيفة السوداني لم يشارك خلال تلك الجلسة ،لاعبو الفريق بالمنتخب الوطني ،لكن وبحسب صحيفة “السوداني” أن مصدرا مؤثوقا أكد أنهم أبدوا موافقتهم على الخطوة واعتبروها أنها تجئ في وقتها لحسم الأزمات التي تحاصر الفريق .وفجر أحد لاعبي الفريق مفاجأة وأشار الي أن الاضطراب تاأخير لا يعد الأول خلال فترة المجلس الحالي ،مشيرا الي أنه وفئ عهد المرب التونسي يامن الزلفاني قرر اللاعبون التوقف عن التدريبات أيضا وتم اخضاع الأمر للتصويت وذهب بعض اللاعبين بعيدا واقسموا بعدم الحضور لكنه عاد وأشار الي أنه لم يحقق النجاح كما حدث مؤاخرا بسبب وصفه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)